ЦБ озвучил основные проблемы российского банковского сектора

Первый зампред Банка России Ксения Юдаева в авторской колонке изданию «Эконс» назвала основные факторы, из-за которых у банков отзывают лицензии. Это, например, попытки скрыть проблемы в банках.

«Наличие спрятанных проблем искажает мотивацию — и самого банка или другого финансового института, и заемщиков. Финансовый институт, имеющий скрытые проблемы, более склонен брать на себя повышенные риски», — отметила она.

Еще среди проблем были названы неэффективный риск-менеджмент, валютные операции и слишком сильная ориентация банков на залоговые кредиты и кредиты собственникам.

Ранее Центробанк оценил свои убытки от санации банков. По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, потери банка оцениваются в размере от 750 млрд до 1,4 трлн рублей.