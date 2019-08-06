ЦБ посчитал потери от санации банков

Центробанк оценил свои убытки от санации банков. По словам зампреда ЦБ Василия Поздышева, потери банка оцениваются в размере от 750 млрд до 1,4 трлн рублей.

Размер потерь зависит от судьбы исков о возмещении убытков бывшими управляющими лицами, сообщают «Ведомости».

Процедура оздоровления банков началась по-новому в 2017 году. На санацию забрали «ФК Открытие», «Бинбанк» с сестринским «Рост банком», а также «Промсвязьбанк» с дочерним «АвтоВАЗбанком». Их активы были сосредоточены на балансе «Траста». Регулятор вынужден был профинансировать их выкуп.

По словам Поздышева, в 2017 году весь объем активов составлял 7 трлн рублей, 2,4 трлн рублей эксперты оценили как проблемные и непрофильные. Еще около 300 млрд рублей проблемных активов оставались в банке «ФК Открытие».