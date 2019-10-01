В Татарстане утвердили дорожную карту по обеспечению финансовой устойчивости программы капремонта домов

Фото: Максим Платонов

Правительство Татарстана утвердило план мероприятий (дорожную карту) по обеспечению финансовой устойчивости региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на период с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2021 года.

Дорожная карта содержит целевые показатели программы капитального ремонта. Так, сейчас общее обеспечение программы составляет 63%. По итогам 2019 года оно должно составлять 67,4%, 2020 года — 74,7%, 2021 года — 83,7%, говорится в постановлении правительства.

В перечень мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости программы вошли повышение достоверности и качества учета данных, сокращение объемов обязательств в региональной программе капремонта, увеличение финансирования и т. д.

Ранее сообщалось, что в Татарстане имеется 12 многоквартирных домов, в которых зафиксировано отставание от графика производства работ более чем на 20%. Из этих домов 10 расположены в Казани, еще два — в Пестречинском районе.

Позже подрядчики объяснили отставание капремонта в домах в Татарстане.