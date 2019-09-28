Минстрой Татарстана назвал количество домов, которые сильно отстают от графика капремонта

В Татарстане имеется 12 многоквартирных домов, в которых зафиксировано отставание от графика производства работ более чем на 20%. Об этом рассказал глава республиканского Минстроя Ирек Файзуллин.

Из этих домов 10 расположены в Казани, еще два — в Пестречинском районе.

На совещании с участием министров и представителей муниципальных образований президент Татарстана Рустам Минниханов поручил ускорить темпы ремонтных мероприятий. При этом он подчеркнул, что скорость проведения работ не должна быть в ущерб качеству. Также Минниханов предложил в будущем не работать с подрядчиками, сорвавшими сроки выполнения работ, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что на домах в Пестречинском районе капремонт обернулся потопами: рабочие сняли старую кровлю, а новую не уложили из-за нехватки денег у субподрядчика.

