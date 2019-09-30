Подрядчики объяснили отставание капремонта в домах в Татарстане — видео

В 12 домах в Татарстане капремонт идет с отставанием от графика более чем на 20%, озвучили в эти выходные в Кабмине РТ. «Новости Татарстана» телеканала ТНВ пообщались с жильцами этих домов и подрядчиками, которые занимаются там капремонтом.

В доме 49а по улице Ершова в Казани не успели начать утепление в связи с плохими погодными условиями в августе, рассказывает представитель подрядной организации «ПАК-Групп» Александр Макеев. Работы начали в сентябре, на данный момент фасад утеплен уже на 85%.

Субподрядчик также объяснил, что к работам приступили позже намеченного срока: выиграть тендер удалось только в августе. Сейчас на объекте кипит работа, что отмечают и жильцы дома.

О некоторых проблемах при капремонте домов «Реальное время» уже сообщало ранее. Так, в доме по ул. Фрунзе в Казани невозможность пустить тепло в дом объясняли нежеланием жильцов пускать к себе в квартиры рабочих. В Пестречинском районе субподрядчик объяснял неуложенную кровлю временным отсутствием оборотных средств.