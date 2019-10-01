Неизвестный напал с ножом на сотрудника СК у здания центрального аппарата ведомства

Неизвестный напал с ножом на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России на проходной у главного здания ведомства в центре Москвы.

Нападавшего задержали, с ним работают следователи, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко. Сотрудника Следкома доставили в больницу для оказания экстренной медицинской помощи.

На данный момент выясняются обстоятельства и причины нападения.

По данным агентства, сотрудник СК получил ранение аорты и находится в критическом состоянии.