В Уфе построят больничный комплекс с Центром гериатрии за 20 млрд рублей

В уфимском микрорайоне Затон может появиться большой больничный комплекс с Центром гериатрии. Об этом заявил глава республики Радий Хабиров в ходе оперативного совещания.

Поручение о строительстве больничного комплекса прописано в сентябрьском Указе о стратегических направлениях развития региона до 2024 года. Полная стоимость объекта оценивается примерно в 20 млрд рублей.

«Я уже дал задание министру здравоохранения, тянуть здесь не надо, начинайте готовить техзадание. А мы потихонечку будем толкаться и думать о федеральной составляющей. В том виде, в котором этот проект нам нужен, он будет стоить порядка 20 млрд рублей. Но мы на себя такое обязательство взяли, поэтому берите прямо на контроль», — передает Башинформ слова руководителя республики.

Ранее сообщалось, что до конца октября в Уфе на «красных линиях» от Телецентра до ДК УМПО планируется установить 106 «умных» остановочных павильонов.

