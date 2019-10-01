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«Динамо-Казань» по хоккею с мячом начнет сезон в Новосибирске

10:57, 01.10.2019
«Динамо-Казань» по хоккею с мячом начнет сезон в Новосибирске
Фото: vk.com/vsa73

Стал известен календарь первого этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона-2019/20.

Казанское «Динамо» начнет выступления двумя выездными матчами. Первый матч сезона казанцы проведут 5 ноября в Новосибирске против местного «Сибсельмаша». Далее «Динамо» ожидает кемеровский «Кузбасс».

В Казани подопечные Ильяса Хандаева сыграют 14 ноября, соперником казанцев станет «Мурман».

Отметим, что регулярное первенство продлится до 27 февраля 2020 года. Всего в турнире примут участие 14 команд.

СпортХоккей с мячом Татарстан
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