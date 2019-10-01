«Динамо-Казань» по хоккею с мячом начнет сезон в Новосибирске
Стал известен календарь первого этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона-2019/20.
Казанское «Динамо» начнет выступления двумя выездными матчами. Первый матч сезона казанцы проведут 5 ноября в Новосибирске против местного «Сибсельмаша». Далее «Динамо» ожидает кемеровский «Кузбасс».
В Казани подопечные Ильяса Хандаева сыграют 14 ноября, соперником казанцев станет «Мурман».
Отметим, что регулярное первенство продлится до 27 февраля 2020 года. Всего в турнире примут участие 14 команд.СпортХоккей с мячом Татарстан
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