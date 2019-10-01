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В Казани пройдет Кубок президента Республики Татарстан по самбо

10:33, 01.10.2019 1
В Казани пройдет Кубок президента Республики Татарстан по самбо
Фото: minsport.tatarstan.ru

С 3 по 6 октября в Казани пройдет Международный турнир по самбо на Кубок президента Республики Татарстан.

В турнире примут участие спортсмены элитной категории «А» из более 20 стран, в том числе из Казахстана, Италии, Франции, Германии, Хорватии и других.

Кубок президента Республики Татарстан станет подготовительным турниром к чемпионату мира по самбо 2019 года, который чуть позже пройдет в городе Сеул (Южная Корея).

Отметим, что впервые турнир по самбо в Казани состоялся в 2016 году.

СпортОбщество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 окт
    А где пройдет, место проведения кто будет указывать?! В школу штоли не ходили? Указывается "Время, место, субъект,.."
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