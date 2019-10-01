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В Челнах из-за брошенного окурка на балкон начался пожар, едва не погибла девочка-инвалид

09:29, 01.10.2019 3
В Челнах из-за брошенного окурка на балкон начался пожар, едва не погибла девочка-инвалид
Фото: ГУ МЧС России по РТ

Из-за брошенного на балкон окурка начался пожар, в котором чуть не погибла девочка-инвалид.

Происшествие произошло вчера, в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома.

На момент прибытия пожарных на месте сложилась следующая обстановка: из окон балкона 2-го этажа шел черный дым, виднелись отблески открытого горения, из смежного окна 2-го этажа ребенок просил о помощи.

В результате пожара сгорели б/у вещи и мебель на площади 6 кв. метров. По трехколенной лестнице спасена пожарными девочка-инвалид 2010 г.р. С предварительным диагнозом «ингаляционное отравление продуктами горения» она была направлена в КДМЦ, после осмотра ее отпустили домой.

Огнеборцы установили после тушения пожара, что очаг возгорания находился на балконе. Мать ребенка рассказала, что оставила дочку, которая является инвалидом детства, дома и отправилась за старшим сыном. Женщина утверждает, что девочка никогда не игралась с огнем, и причиной пожара мог стать окурок — соседи сверху курят, сообщили в пресс-службе МЧС РТ.

Напомним, ранее правительство России утвердило изменения в правила противопожарного режима, которые вступят в силу с 1 октября. Они запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц, общежитий. Это касается и курения. Позже СМИ опровергли эту информацию и, ссылаясь на источники в МЧС, подчеркнули, что нововведение не затронет людей с данной вредной привычкой.

Происшествия Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 01 окт
    ну когда же сигареты сделают цену от 150 -200рублей за пачку. и когда этих курильщиков вонючок начнут штрофовать по полный. за курение в общественных местах (на улице , подъезде итд). надоело эти вонючию курильщики. особено женщины. к курящих женщин надо детей отбирать итд.
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    Анонимно 01 окт
    Всем известно что большинство болезней от нервов. Соответственно моральные вонючки куда больший вред наносят.
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  • Анонимно 01 окт
    Эх ты произошло 30 сентября,а закон вступил в силу с 1 октября
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