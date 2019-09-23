Минфин анонсировал сокращение чиновников для экономии 100 млрд рублей

В Минфине РФ рассказали о готовящейся реформе госуправления, которая должна сэкономить стране до 100 млрд рублей в год. В рамках этой реформы планируется сократить численность госслужащих.

«Экономия не самоцель реформы, очевидно. Но высвобождающиеся при этом средства будут направлены на повышение оплаты труда гражданских служащих», — приводит «РИА Новости» слова первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко.

Сокращение предполагается провести в два этапа. На втором этапе реформы территориальные органы министерств и ведомств будут преобразованы в филиалы без статуса юридического лица и без подразделений.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов уже говорил, что с 2020 года планируется сократить количество чиновников в России. Так он ответил главе Сбербанка Герману Грефу на слова о двойном росте госслужащих за последние 17 лет.