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В России сократят количество чиновников

21:59, 13.09.2019
В России сократят количество чиновников
Фото: Олег Тихонов

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов пообещал сокращать количество чиновников в следующем году.

Так он ответил на реплику главы Сбербанка Германа Грефа о том, что количество чиновников в РФ с 2002 года практически удвоилось — с 1,156 млн до 2,2 млн.

В свою очередь Греф отметил, что он против бездумного сокращения.

«Нужно поменять модель, тогда машина будет эффективной и сможет делать потрясающие вещи. Нам нужны другие чиновники, другого качества чиновники», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин планирует поднять зарплаты сотрудникам федеральных ведомств в регионах. Глава государства обеспокоен тем, что доходы таких чиновников ниже, чем у их региональных коллег.

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