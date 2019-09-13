В России сократят количество чиновников
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов пообещал сокращать количество чиновников в следующем году.
Так он ответил на реплику главы Сбербанка Германа Грефа о том, что количество чиновников в РФ с 2002 года практически удвоилось — с 1,156 млн до 2,2 млн.
В свою очередь Греф отметил, что он против бездумного сокращения.
«Нужно поменять модель, тогда машина будет эффективной и сможет делать потрясающие вещи. Нам нужны другие чиновники, другого качества чиновники», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин планирует поднять зарплаты сотрудникам федеральных ведомств в регионах. Глава государства обеспокоен тем, что доходы таких чиновников ниже, чем у их региональных коллег.ОбществоВласть
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