AliExpress начала продажу ювелирных изделий

Китайская онлайн-площадка AliExpress выходит в сегмент ювелирных изделий. Ее первыми партнерами на Tmall стали ретейлеры Sunlight и Sokolov. В ассортименте онлайн-магазинов более 10 тыс. товаров, в том числе изделия из золота, серебра и драгоценных камней.

По данным Wildberries, Ozon и Lamoda онлайн-продажи украшений из драгоценных металлов и камней ежегодно растут более чем вдвое. Однако дистанционная торговля «ювелиркой» еще не легализована правительством и может грозить блокировкой сайтов магазинов, пишет «Коммерсантъ».

Летом в правительстве вернулись к идее легализации дистанционной торговли ювелирными изделиями. В июле Минфин опубликовал на regulation.gov.ru соответствующий проект постановления правительства. Проект получил положительный отзыв Минэкономики, но само постановление еще прорабатывается, уточнили изданию в Минфине.

Ранее стало известно, что пользователи «ВКонтакте» смогут заработать на рекламе товаров AliExpress.