Пользователи «ВКонтакте» смогут заработать на рекламе товаров AliExpress

«ВКонтакте» и AliExpress запустили партнерскую программу, в ее рамках пользователи соцсети смогут делать обзоры на товары с китайского сайта и получать за это комиссию с продаж.

Для получения комиссии нужно в соцсети использовать ссылки из приложения AliExpress. По некоторым данным, пользователи смогут получить 90% от цены покупки.

В настоящее время в тестировании программы участвует ограниченное количество людей, но заявку может подать любой желающий в сообществе Shopping Authors, передает «Медуза».

Кроме того, с одновременным запуском программы в российской соцсети, появилась возможность прикреплять товары к фотографиям, историям и статьям. Это позволит совершить покупку в один клик.

Напомним, ранее торговая платформа AliExpress начала продажу автомобильных запчастей с российского склада.