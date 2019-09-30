Оборот малых и средних предприятий Набережных Челнов за первое полугодие 2019 года составил 95 млрд рублей

С начала текущего года в Набережных Челнах зарегистрировано 2,8 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. В настоящее время осуществляют деятельность 28,3 тысячи организаций МСП, в том числе около 16 тысяч индивидуальных предпринимателей. Оборот малых и средних предприятий автограда за первое полугодие 2019 года составил 95 млрд рублей, или 26% в обороте всех предприятий города.

Такие данные озвучила на деловом понедельнике в мэрии сегодня начальник управления экономического развития и поддержки предпринимательства исполнительного комитета Набережных Челнов Гузель Гилязова.

По ее словам, практически половину сектора МСП формируют предприятия торговли, четверть приходится на промышленные предприятия. Продолжается тенденция снижения торговли и увеличения реального сектора экономики, передает пресс-служба города.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил довести долю малого бизнеса до 50%.