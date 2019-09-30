Первые резиденты башкирских ТОСЭР «Белорецк» и «Благовещенск» включены в реестр резидентов ТОСЭР Минэкономразвития России

В реестре резидентов территорий опережающего социально-экономического развития Минэкономразвития России зарегистрированы первые резиденты башкирских ТОСЭР «Белорецк» и «Благовещенск». Это ООО «Белорецкий завод теплового оборудования» и ООО «Старшайн Петролеум энд Кэмикал Уфа».

Первая компания планирует организацию нового производства тепловых пушек, грилей и портативных газовых плит на ТОСЭР «Белорецк». Общая стоимость проекта составит 86,4 млн рублей. Вторая — планирует создание на ТОСЭР «Благовещенск» производственной площадки по модификации битума различными полимерами, в том числе типа СБС (стирол-бутадиен-стирол), для дальнейшей реализации на внутреннем рынке. Реализация проекта позволит привлечь порядка 99 млн рублей, напоминает пресс-служба правительства РБ.

Всего в реестр резидентов ТОСЭР, формируемый Минэкономразвития России, на 27 сентября 2019 года включено 28 инвесторов из республики: 12 — из города Белебей, 12 — из Кумертау, два — из Нефтекамска и по одному — из Белорецка и Благовещенска.

Первые резиденты в новых ТОСЭР Башкортостана «Белорецк» и «Благовещенск» были зарегистрированы в конце прошлой недели.