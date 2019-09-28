Новости экономики

13:47 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

В новых ТОСЭР Башкирии зарегистрированы первые резиденты

00:55, 28.09.2019
В новых ТОСЭР Башкирии зарегистрированы первые резиденты
Фото: economy.bashkortostan.ru

В новых ТОСЭР Башкортостана «Белорецк» и «Благовещенск» зарегистрированы первые резиденты.

ООО «Белорецкий завод теплового оборудования» открывает производство тепловых пушек, грилей и портативных газовых плит. Общая стоимость проекта — 86,4 млн руб.

ООО «Старшайн Петролеум энд Кэмикал Уфа» строит в Благовещенске производственную площадку по модификации битума различными полимерами, в том числе типа СБС (стирол-бутадиен-стирол), для дальнейшей реализации на внутреннем рынке. Объем инвестиций — 99 млн рублей.

Всего в реестр резидентов ТОСЭР России на 27 сентября 2019 года включено 28 инвесторов из Башкирии. Из них 12 реализуют свои проекты в Белебее, 12 — в Кумертау, 2 — в Нефтекамске, по одному — в Белорецке и Благовещенске.

Работая на территориях моногородов, компании-резиденты получают существенные налоговые льготы и господдержку, напоминают в Минэкономразвития РБ.

Ранее Башкирия подписала соглашение о сотрудничестве с «Деловой Россией».

ЭкономикаПромышленностьБизнес Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров