В новых ТОСЭР Башкирии зарегистрированы первые резиденты

В новых ТОСЭР Башкортостана «Белорецк» и «Благовещенск» зарегистрированы первые резиденты.

ООО «Белорецкий завод теплового оборудования» открывает производство тепловых пушек, грилей и портативных газовых плит. Общая стоимость проекта — 86,4 млн руб.

ООО «Старшайн Петролеум энд Кэмикал Уфа» строит в Благовещенске производственную площадку по модификации битума различными полимерами, в том числе типа СБС (стирол-бутадиен-стирол), для дальнейшей реализации на внутреннем рынке. Объем инвестиций — 99 млн рублей.

Всего в реестр резидентов ТОСЭР России на 27 сентября 2019 года включено 28 инвесторов из Башкирии. Из них 12 реализуют свои проекты в Белебее, 12 — в Кумертау, 2 — в Нефтекамске, по одному — в Белорецке и Благовещенске.

Работая на территориях моногородов, компании-резиденты получают существенные налоговые льготы и господдержку, напоминают в Минэкономразвития РБ.

Ранее Башкирия подписала соглашение о сотрудничестве с «Деловой Россией».