В новых ТОСЭР Башкирии зарегистрированы первые резиденты
В новых ТОСЭР Башкортостана «Белорецк» и «Благовещенск» зарегистрированы первые резиденты.
ООО «Белорецкий завод теплового оборудования» открывает производство тепловых пушек, грилей и портативных газовых плит. Общая стоимость проекта — 86,4 млн руб.
ООО «Старшайн Петролеум энд Кэмикал Уфа» строит в Благовещенске производственную площадку по модификации битума различными полимерами, в том числе типа СБС (стирол-бутадиен-стирол), для дальнейшей реализации на внутреннем рынке. Объем инвестиций — 99 млн рублей.
Всего в реестр резидентов ТОСЭР России на 27 сентября 2019 года включено 28 инвесторов из Башкирии. Из них 12 реализуют свои проекты в Белебее, 12 — в Кумертау, 2 — в Нефтекамске, по одному — в Белорецке и Благовещенске.
Работая на территориях моногородов, компании-резиденты получают существенные налоговые льготы и господдержку, напоминают в Минэкономразвития РБ.
Ранее Башкирия подписала соглашение о сотрудничестве с «Деловой Россией».ЭкономикаПромышленностьБизнес Башкортостан
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