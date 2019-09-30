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Дмитрий Квартальнов: «Черная форма смотрелась неплохо, а играли неважно»

21:50, 30.09.2019
Дмитрий Квартальнов: «Черная форма смотрелась неплохо, а играли неважно»
Фото: ak-bars.ru

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча против «Нефтехимика».

— И первая игра, и эта были очень тяжелыми. Знаете, тяжело нам давалось, вкатывались тоже тяжело. После таких двух больших побед, с большим счетом, настроя хватало. Все-таки это наше «татарстанское дерби», принципиальная игра. Нижнекамск был сильно заряжен, ребята хотели доказать нам. Нам было непросто, но такие матчи нужны. Я даже в раздевалке сказал, что им необходимо выигрывать. В такой череде игр нам нужно, чтобы и удача поддержала нас.

Есть хотя бы примерное понимание, когда сыграет Эмиль Гарипов?

— Пока не знаю. Вообще не знаю.

Насколько вам понравилась черная форма?

— Смотрелась неплохо — играли неважно, — передает слова Квартальнова «Реальное время».

СпортХоккей Татарстан
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