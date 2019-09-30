Зарипов о черной форме: «Без разницы, лишь бы герб Татарстана был на груди»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов прокомментировал свое достижение в 1 200 сыгранных матчах в чемпионатах России.

— Конечно же приятно сыграть столько игр. В первую очередь хочется поблагодарить всех партнеров, которые все это время выходили со мной на лед, помогали и поддерживали вне льда. Благодаря им я дотянул до такой цифры. Не побоюсь сказать, что нахожусь в хорошей форме, есть еще силы и желание продолжать. Не знаю на сколько хватит, но буду стараться выходить на лед как можно дольше и приносить пользу.

— Раньше вы выходили вместе с Морозовым, игравшим под 95-м номером. Сейчас в команде тоже есть парень, выступающий под этим номером. Немного забавно выглядит, не находите?

— Да, немного забавно. Но сравнивать их я бы не стал на вашем месте. Это совершенно разные люди и посмотрим, что вырастит из Артема дальше. Пока он очень далек от Алексея и ему еще много-много до него работать.

— Как вам черная форма «Ак Барса»?

— Симпатичная форма. Главное, чтобы она приносила победы и команда получала удовольствие от игры. В таком случае без разницы в какой форме выходить. Лишь бы был герб Татарстана на груди, — сказал Зарипов.