«Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком»

В рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» у себя дома обыграл «Нефтехимик» — 3:2.

Первыми в матче счет открыли хозяева площадки, с передачи Владимира Ткачева отличился Эмиль Галимов. Нижнекамцы довольно быстро отыгрались, благодаря шайбе Казионова. Перед вторым перерывом Азеведо сумел подправить в ворота шайбу, пущенную Яруллиным с синей линии.

В третьем периоде отличился Педан, защитник забивает уже третий матч подряд. Форвард гостей Уайт отыграл одну шайбу, но на большее «Нефтехимик» не хватило — 3:2.

«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы:

1:0 — Галимов (Викстранд, Ткачев, 28:26)

1:1 — Казионов (30:46)

2:1 — Азеведо (Кормье, Яруллин, 36:04)

3:1 — Педан (Ткачев, Фрэттин, 44:11)

3:2 — Уайт (Мёрфи, Митчелл, 51:32)