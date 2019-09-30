«Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком»
В рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» у себя дома обыграл «Нефтехимик» — 3:2.
Первыми в матче счет открыли хозяева площадки, с передачи Владимира Ткачева отличился Эмиль Галимов. Нижнекамцы довольно быстро отыгрались, благодаря шайбе Казионова. Перед вторым перерывом Азеведо сумел подправить в ворота шайбу, пущенную Яруллиным с синей линии.
В третьем периоде отличился Педан, защитник забивает уже третий матч подряд. Форвард гостей Уайт отыграл одну шайбу, но на большее «Нефтехимик» не хватило — 3:2.
«Ак Барс» — «Нефтехимик» — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Голы:
1:0 — Галимов (Викстранд, Ткачев, 28:26)
1:1 — Казионов (30:46)
2:1 — Азеведо (Кормье, Яруллин, 36:04)
3:1 — Педан (Ткачев, Фрэттин, 44:11)
3:2 — Уайт (Мёрфи, Митчелл, 51:32)
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