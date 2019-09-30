Данис Зарипов сыграл 1200-й матч в карьере и стал рекордсменом чемпионата России
Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов стал рекордсменом по проведенным матчам в чемпионатах России по хоккею.
Сегодняшняя игра против «Нефтехимика» стала для хоккеиста 1200-й в профессиональной карьере. Это является рекордом среди всех хоккеистов, когда-либо принимавших участие в чемпионатах России.
Ранее Зарипов обошел Морозова по набранным очкам за «Ак Барс» в КХЛ.СпортХоккейОбщество Татарстан
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