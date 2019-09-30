Новости спорта

06:42 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Данис Зарипов сыграл 1200-й матч в карьере и стал рекордсменом чемпионата России

21:17, 30.09.2019
Данис Зарипов сыграл 1200-й матч в карьере и стал рекордсменом чемпионата России
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов стал рекордсменом по проведенным матчам в чемпионатах России по хоккею.

Сегодняшняя игра против «Нефтехимика» стала для хоккеиста 1200-й в профессиональной карьере. Это является рекордом среди всех хоккеистов, когда-либо принимавших участие в чемпионатах России.

Ранее Зарипов обошел Морозова по набранным очкам за «Ак Барс» в КХЛ.

СпортХоккейОбщество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров