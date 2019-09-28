Зарипов обошел Морозова по набранным очкам за «Ак Барс» в КХЛ

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов вышел на единоличное первое место по набранным очкам за казанскую команду в КХЛ.

В игре против «Куньлуня» Зарипов забил гол и отдал две голевые передачи. Благодаря этому нападающий довел количество своих очков за казанский клуб до 326 (147+179) баллов в КХЛ.

Таким образом, Зарипов обошел по данному показателю бывшего капитана «Ак Барса» Алексея Морозова, в активе которого осталось 325 очков.

Напомним, что Зарипов является единственным пятикратным победителем Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»). За казанский клуб хоккеист выступал с 2001 по 2013 год, а также с 2017 года и по сей день.