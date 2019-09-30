Мэр Челнов раскритиковал предприятия города за неблагоустроенную территорию
Глава Челнов Наиль Магдеев на совещании в мэрии раскритиковал городские предприятия за неблагоустроенную территорию.
— Территория многих предприятий не вызывает особого восторга по благоустройству и озеленению. Считайте, что я предупредил. Все взрослые, ответственные люди. Знаете, где деревья брать и как их сажать. Поэтому не ждите визитов административно-технической комиссии, руководителей районов — приводит его слова пресс-служба администрации города.
В качестве примера благоустройства мэр привел Хлебный проезд, где территорию облагородили предприятия «Челны-Хлеб» и «Челны-Холод».
Напомним, сегодня мэр Челнов также поручил проверить здания, заброшенные после пожара.
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