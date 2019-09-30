На место худрука театра «Ленком» после смерти Марка Захарова нашли кандидата

Фото: Владимир Путин и Марк Варшавер. Фото kremlin.ru

Новым художественным руководителем театра «Ленком» может стать директор этого театра Марк Варшавер. Предыдущим худруком театра был знаменитый режиссер Марк Захаров, который ушел из жизни на минувшей неделе.

О кандидатуре Марка Варшавера рассказал «Интерфаксу» гендиректор ассоциации «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман. По его словам, такое предложение выдвинули совместно ассоциация и коллектив театра.

Соответствующее обращение они уже направили в правительство Москвы.

Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни.