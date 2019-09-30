Представленная концепция ИПК не работает! Что делать?

Новая модель пенсионной системы была представлена еще в 2016 году. И вот в 2019 году ЦБ РФ предложил перенести обсуждение Индивидуального пенсионного капитала на 2020 год.

Осенью 2019 года Минфин анонсировал законопроект «О гарантированном пенсионном капитале» (ГПП), который уже направили в Минтруд на рассмотрение. Одним из основных элементов данного законопроекта является добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений. Можно отметить, что имеет место и гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства. Пенсионные накопления, сформировавшиеся до их заморозки в 2014 году, будут переданы в ГПП.

Кроме этого, негосударственные пенсионные фонды давно предлагают на рынке добровольные пенсионные программы, которые выглядят вполне конкурентоспособными по сравнению с ИПК или ГПП. Поэтому нет уверенности на 100% в том, что данная концепция с ГПП сработает.

Пора поднять вопрос о том, что вы можете сделать уже сегодня для увеличения будущей пенсии? Есть несколько проверенных способов. Первый способ — получение высокой заработной платы и наработка длительного трудового стажа. Второй вариант — самостоятельное формирование пенсионных накоплений. Для этого есть много разных инструментов, например ИИС, паевые инвестиционные фонды, депозиты в банках, портфели высокодоходных облигаций и т. д. Главное — помнить, что позаботиться о себе можете только вы сами, грамотно управляя собственным капиталом, инвестируя в различные финансовые инструменты. Управляющая компания АО «СОЛИД Менеджмент» с 2003 года работает с ПФР. Данная управляющая компания следит за изменениями в пенсионной системе и в дальнейшем будет публиковать новости. Также сотрудники АО «СОЛИД Менеджмент» проводят консультации.

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