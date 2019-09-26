США ввели новые санкции против россиян

Министерство финансов ввело санкции против фирмы Maritime Assistance, которая является «подставной компанией» «Совфрахта», а также против ее сотрудников Ивана Окорокова, Карена Степаняна и Ильи Логинова. Все они якобы поставляли топливо Вооруженным силам России в Сирии.

Также в черный список также внесены суда «Язь», «Сиг, «Судак», «Пассат» и ОТ-2077, пишет ТАСС.

Ранее Государственный департамент США сообщил о введении санкций против двух руководящих сотрудников Следственного комитета в Сургуте. Там считают, что следователи причастны к преследованиям членов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы».