С Плесецка запустили межконтинентальную баллистическую ракету «Тополь-М»

С космодрома Плесецк выполнили учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М».

По данным Минобороны, целью стрельбы было подтверждение летно-технических характеристик ракетного комплекса. Она была достигнута, эквивалент боевого блока прибыл в заданную точку на полуостров Камчатка, пишет RT.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ запустит в 2019—2020 годах девять межконтинентальных баллистических ракет. В список ракет вошли четыре МБР РС-12М («Тополь»), три МБР РС-24 («Ярс») и две МБР РС-28 («Сармат»).