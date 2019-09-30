После игры с «Рубином» четырем фанатам «Зенита» на год запретили посещать матчи

В Санкт-Петербурге суд вынес решение для четырех болельщиков питерского «Зенита». Наказание последовало после инцидента с файерами на игре с казанским «Рубином».

На болельщиков был наложен штраф в размере 11 тысяч рублей на каждого. Также им на год запрещено посещение футбольных матчей.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 11 тыс. рублей с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок 1 год каждому», — говорится в сообщении пресс-службы судов города.

Напомним, игра между «Зенитом» и «Рубином» состоялась 10 сентября, где казанцы уступили сопернику с крупным счетом — 5:0.