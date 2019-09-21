«Рубин» пропустил пять мячей и разгромно уступил «Зениту», Сутормин оформил дубль

Казанский «Рубин» в гостевом матче в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) крупно уступил питерскому «Зениту» — 0:5.

В составе хозяев поля дубль оформил Алексей Сутормин, еще по голу забили Бранислав Иванович, Роберт Мак и Олег Шатов. Еще три забитых мяча питерцев были отменены из-за положения вне игры.

Поражение от «Зенита» стало для «Рубина» уже четвертым к ряду в РПЛ. В последних семи турах казанская команда набрала лишь 3 очка.

Отметим, что игру в Петербурге посетило 43 598 человек.