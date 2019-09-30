Россельхознадзор опроверг рост цен на молочную продукцию

Представитель Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что внедрение заключительного этапа перехода на электронную ветеринарную сертификацию животноводческой продукции не повлияет на повышение цен на молочную продукцию.

По ее словам, единственной причиной повышения цен может послужить «истерия» вокруг этой темы.

Также ведомство «ожидает снижения себестоимости продукции уже в следующем году», пишет RT.

Ранее в комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты предупредили, что цены на молочную продукцию в ноябре могут вырасти на 10%. Это связано с тем, что в конце осени запускается заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции. Кроме этого, с лета нынешнего года на производстве и в торговых сетях уже идет эксперимент по ее маркировке.