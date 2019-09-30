В России могут повыситься цены на молочную продукцию

В комитете по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты предупредили, что цены на молочную продукцию в ноябре могут вырасти на 10%.

Это связано с тем, что в конце осени запускается заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции. Кроме этого, с лета нынешнего года на производстве и в торговых сетях уже идет эксперимент по ее маркировке.

Одновременный старт двух систем создает дополнительные расходы для бизнеса. Поэтому покупатели могут заметить, как цены на молочную продукцию повысятся, рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) «Известиям».

Ассоциация в своем письме правительству предложила перенести запуск ветеринарной сертификации. Они уверены, что что прослеживание готовой молочной продукции системой ЭВС не имеет практического смысла.

Ранее сообщалось, что в Татарстане фальсифицированной продукции стало в три раза меньше.