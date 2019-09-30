Завтра МФЦ бесплатно проконсультируют пенсионеров

Бесплатные консультации для пожилых татарстанцев проведут в многофункциональных центрах завтра, 1 октября, специалисты республиканского Пенсионного фонда, налоговой службы и республиканского Министерства труда, занятости и социальной защиты.

С 9.00 до 14.00 пенсионеров ждут в пяти офисах «Мои документы» в Казани: Зареченском (ул. Гагарина, 103), Ново-Савиновском (пр. Ямашева, 82), Московском (ул. Кулахметова, 25/1), Советском (проспект Победы, 214) и Юдинском (ул. Ильича, 28), а также в центральных офисах «Мои документы» в Набережных Челнах и Нижнекамске.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ГБУ «МФЦ в Татарстане», специалисты готовы помочь пенсионерам разобраться в вопросах назначения, перерасчета пенсий, выплаты социальных пособий и субсидий, условиях выбора объектов для льготного налогообложения, предоставления льгот на имущественный, земельный и транспортный налоги. Кроме того, для желающих проведут «ликбез»: помогут освоить электронные сервисы, с помощью которых можно самостоятельно сделать расчеты или запросить необходимые сведения.

В перечисленных офисах завтра ждут также тех, кто хочет получить статус самозанятых, кому необходима консультация специалистов ПФР, Минтрудсоцзащиты и налоговой службы.

Ранее «Реальное время» писало, что МФЦ Татарстана начали оказывать новую бесплатную услугу — прием заявлений о гибели или уничтожении объекта недвижимости, что позволяет прекратить начисление налога.