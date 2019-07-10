МФЦ Татарстана начали оказывать новую бесплатную услугу

В многофункциональных центрах стала возможной подача гражданами заявления о гибели или уничтожении объекта недвижимости, что позволит прекратить начисление налога.



По общим правилам налог на имущество физических лиц исчисляется до тех пор, пока сведения о прекращении права собственности на объект недвижимости не будут внесены в ЕГРН, сообщает пресс-служба МФЦ. «Чтобы внести соответствующую запись, объект необходимо снять с кадастрового учета на основании акта обследования, подготовленного кадастровым инженером. Однако в Налоговый кодекс были внесены изменения, определившие дополнительные основания для прекращения начисления налога, в частности на основании заявления гражданина о гибели или уничтожении имущества», — поясняют в ведомстве.

К заявлению можно приложить имеющиеся документы, подтверждающие факт уничтожения имущества. Это может быть акт обследования, справка местной администрации о гибели объекта вследствие стихийного бедствия, справка органов госпожнадзора, вступившее в силу судебное решение, акт обследования (заключение) организации государственного учета жилищного фонда о сносе объекта. Если документы не представлены налогоплательщиком, но они имеются у госорганов, налоговая служба запрашивает их самостоятельно.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 15 рабочих дней с момента регистрации заявления в МФЦ, а исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения объекта налогообложения.

Ранее сообщалось, что в России на базе региональных многофункциональных центров могут сформировать бесплатные юридические консультации.