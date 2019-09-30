Мосгорсуд приговорил Павла Устинова к одному году условно

Мосгорсуд изменил приговор актеру Павлу Устинову, назначив ему один год условного срока с испытательным сроком в два года.

Инстанция посчитала доказанной вину Устинова в том, что он применил насилие против росгвардейца на акции 3 августа. Категорию преступления изменили с тяжкой на средней тяжести, пишет «Медуза».

На заседании были оглашены выводы эксперта, который не нашел применения насилия Устиновым к сотруднику Росгвардии. Прокурор попросила приговорить Устинова к 3,5 года условно, с испытательным сроком 4 года.

Павла Устинова задержали 3 августа в Москве. В это время там проходила несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По версии обвинения, при задержании Устинов применил насилие в отношении сотрудника Росгвардии, в результате чего последний получил вывих плеча. Устинов не признал вину и заявил, что оказался на акции случайно. При этом Тверской районный суд не стал рассматривать видеозаписи момента задержания. В итоге Устинова приговорили к 3,5 года колонии.

20 сентября Мосгорсуд отпустил из СИЗО Устинова под подписку о невыезде до вступления приговора в силу.