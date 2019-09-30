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Сегодня «Ак Барс» и «Нефтехимик» в Казани сыграют «нефтяной матч»

11:28, 30.09.2019
Сегодня «Ак Барс» и «Нефтехимик» в Казани сыграют «нефтяной матч»
Фото: vk.com/hcakbars

Сегодня, 30 сентября, в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» примет дома «Нефтехимик» из Нижнекамска.

Пресс-служба казанцев назвала предстоящую игру «нефтяным матчем». «Ак Барс» в игре с нижнекамцами дебютирует в черной игровой форме, которую ранее представили как альтернативный вариант экипировки.

Неделю назад команды уже встречались. Тогда победу одержали казанцы со счетом 4:1.

СпортХоккейОбщество Татарстан
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