Сегодня «Ак Барс» и «Нефтехимик» в Казани сыграют «нефтяной матч»
Сегодня, 30 сентября, в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» примет дома «Нефтехимик» из Нижнекамска.
Пресс-служба казанцев назвала предстоящую игру «нефтяным матчем». «Ак Барс» в игре с нижнекамцами дебютирует в черной игровой форме, которую ранее представили как альтернативный вариант экипировки.
Неделю назад команды уже встречались. Тогда победу одержали казанцы со счетом 4:1.СпортХоккейОбщество Татарстан
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