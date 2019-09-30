В Казани во время пожара в квартире были спасены четыре человека, двое из них — дети

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Ночью, 30 сентября, произошел пожар в Приволжском районе Казани по ул. Кул Гали, 10. Сообщение о пожаре поступило в 1.14.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, выяснилось, что пожар произошел в коридоре на четвертом этаже дома. Жильцы вышерасположенных этажей эвакуировались самостоятельно.

Из трех квартир на четвертом этаже были спасены четыре человека, две девочки 2013 и 2015 года рождения и две женщины.

В 1.27 пожар локализован на площади 3 кв. метра. Выяснилось, что горели вещи и б/у мебель в коридоре, площадь горения составила 3 кв. метра.

Все пострадавшие были госпитализированы с диагнозом «легкое отравление продуктами горения», передает пресс-служба МЧС по РТ.

Ранее в Уфе в доме произошел пожар, были эвакуированы 30 человек. Причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем при курении.