Широков о Евсееве в роли тренера «Спартака»: «Даже рассматривать не стоит»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Роман Широков высказался по поводу увольнения Олега Кононова с поста тренера «красно-белых».

«Вы оставляете команду на долю молодого парня (и.о. тренера Сергея Кузнецова — прим.ред.), который и дня не проработал главным тренером. Ничем не продиктовано это решение. У вас нет никакой замены. Опять непродуманное решение.

Парфенов или Евсеев? Я думаю, что даже рассматривать не стоит.

Вообще непонятно, как подбираются игроки в команду. Тебе нужен в центр игрок для развития атак, а ты берешь иностранца за бешеные деньги, который является аналогом Зобнина, а в составе еще есть Гулиев. Зачем? Тебе нужен игрок, который может развивать атаки, а биться и я сейчас смогу», — сказал Широков.

Напомним, вчера после поражения от «Оренбурга» (1:2) Олег Кононов подал в отставку с поста тренера московского «Спартака». Одним из кандидатов на замену называют Вадима Евсеева, работающий на данный момент в «Уфе».