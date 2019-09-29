«Оренбург» в гостях обыграл «Спартак»

В рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» в гостевом матче обыграл московский «Спартак» — 2:1.

Голами в составе гостей отметились Джордже Деспотович и Андрея Малых, у «красно-белых» забитый мяч на счету Лоренсо Мельгарехо. Отметим, что начиная с 71-й минуты матча «Оренбург» играл в меньшинстве, за вторую желтую карточку был удален Даниель Мишкич.

Поражение от оренбуржцев стало для «Спартака» четвертым подряд в чемпионате России.

«Спартак» — «Оренбург» 1:2 (0:1, 1:1)

Голы:

0:1 — 45 Малых, 0:2 — 63 Деспотович, 1:2 — 65 Мельгарехо.