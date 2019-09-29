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«Оренбург» в гостях обыграл «Спартак»

18:23, 29.09.2019
«Оренбург» в гостях обыграл «Спартак»
Фото: twitter.com/fcsm_official

В рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбург» в гостевом матче обыграл московский «Спартак» — 2:1.

Голами в составе гостей отметились Джордже Деспотович и Андрея Малых, у «красно-белых» забитый мяч на счету Лоренсо Мельгарехо. Отметим, что начиная с 71-й минуты матча «Оренбург» играл в меньшинстве, за вторую желтую карточку был удален Даниель Мишкич.

Поражение от оренбуржцев стало для «Спартака» четвертым подряд в чемпионате России.

«Спартак» — «Оренбург» 1:2 (0:1, 1:1)
Голы:
0:1 — 45 Малых, 0:2 — 63 Деспотович, 1:2 — 65 Мельгарехо.

СпортФутбол
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