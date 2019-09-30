Татарстан вошел в десятку российских регионов, популярных у иностранцев этим летом

Татарстан вошел в десятку регионов России, которые вызывали интерес у иностранцев эти летом, сообщается в исследовании картографического сервиса Maps.me.

Республика оказалась на восьмом месте рейтинга. Первые две строчки традиционно заняли Москва и Санкт- Петербург, третье место — Калининградская область.

Иностранные туристы интересовались такими регионами, как Краснодарский край, Республика Адыгея. Они оказались на шестой и седьмой строчках.

Кроме того, интерес у туристов из других стран вызывали Смоленская область, Приморский край, Тверская, Ростовская, Новосибирская, Нижегородская области, Республики Тува и Башкирия, Челябинская и Псковская области, передает «РИА Новости».

Ранее Казань и Уфа вошли в рейтинг регионов с самым высоким спросом на дорогие автомобили.