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Татарстан вошел в десятку российских регионов, популярных у иностранцев этим летом

07:59, 30.09.2019
Татарстан вошел в десятку российских регионов, популярных у иностранцев этим летом

Татарстан вошел в десятку регионов России, которые вызывали интерес у иностранцев эти летом, сообщается в исследовании картографического сервиса Maps.me.

Республика оказалась на восьмом месте рейтинга. Первые две строчки традиционно заняли Москва и Санкт- Петербург, третье место — Калининградская область.

Иностранные туристы интересовались такими регионами, как Краснодарский край, Республика Адыгея. Они оказались на шестой и седьмой строчках.

Кроме того, интерес у туристов из других стран вызывали Смоленская область, Приморский край, Тверская, Ростовская, Новосибирская, Нижегородская области, Республики Тува и Башкирия, Челябинская и Псковская области, передает «РИА Новости».

Ранее Казань и Уфа вошли в рейтинг регионов с самым высоким спросом на дорогие автомобили.

ОбществоИнфраструктура БашкортостанТатарстан
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