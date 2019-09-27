Казань и Уфа вошли в рейтинг городов с высоким спросом на дорогие автомобили

Казань и Уфа вошли в первую пятерку рейтинга по спросу на дорогие автомобили. Столица Татарстана заняла в нем второе место, уступив только Санкт- Петербургу, а столица Башкирии замкнула тройку лидеров.

Также в списке городов с самым высоким спросом на автомобили стоимостью свыше 6 млн рублей оказались Тюмень и Екатеринбург.

Дорогими марками автомобилей интересуются 13% жителей Казани и 9% уфимцев.

Кроме того, аналитики «АВИЛОНа» узнали, какими люксовыми марками интересуются жители составленного рейтинга: Bentley и Rolls-Royce. Среди брендов премиум класса неравнодушными потребителей оставляют Mercedes, BMW, Cadillac, Jaguar Land Rover.

В ходе опроса автовладельцы рассказали, что их привлекает в характеристиках дорогих автомобилей. Среди них — статус, мощный двигатель, высококачественные премиальные материалы, эксклюзивные опции отделки интерьера, разнообразие опций, ориентированных на комфорт водителя и пассажиров, передает «Башинформ».

Ранее аналитики составили рейтинг машин, которые предпочитают жители Казани.