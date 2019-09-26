Правительство РФ готово выделить на поддержку кино более 22 млрд рублей

Правительство РФ планирует направить на сохранение и развитие кинематографа в стране более 22,6 млрд рублей. Эта сумма определена в проекте бюджета на 2020 год, а также плановый период 2021 и 2022 годов.

В неутвержденном проекте бюджета указано, что в следующем году на кино российские власти готовы потратить 6,3 млрд рублей. В 2021-м эта сумма составит 7,7 млрд, а в 2022-м она дойдет до 8,4 млрд, передает «РИА Новости».

На поддержку деятельности по производству анимационных фильмов могут направить более 8,7 миллиарда рублей в 2020—2022 годах. Объем средств на поддержку цирковых организаций может составить 3,6 миллиарда рублей за три года.