Все лесные пожары в России потушены

Все возгорания в лесах на территории России потушены.

«На 00.00 мск 30 сентября 2019 года на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет», — цитирует ТАСС сообщение федеральной Авиалесоохраной службе.

Уточняется, что в России в прошедшие сутки действовало семь лесных пожаров на площади 94 га.

Особый противопожарный режим действует в 31 субъекте Российской Федерации. Режим ЧС нигде не введен.

Ранее сообщалось, что в Россельхозе рассказали, что в 2019 году ущерб от лесных пожаров в России не превысит показателей прошлого года, когда он составил 19 млрд рублей.

