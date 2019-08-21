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Россельхоз: ущерб от лесных пожаров не превысит средних показателей

20:39, 21.08.2019
Россельхоз: ущерб от лесных пожаров не превысит средних показателей
Фото: mil.ru

В 2019 году ущерб от лесных пожаров в России не превысит показателей прошлого года, когда он составил 19 млрд рублей.

Площадь, пройденная огнем в этом году, сопоставима с 2018 годом и среднепятилетними значениями, сообщили в Рослесхозе, рассказал врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов.

Также отмечается, что в этом году уже начались компенсационные посадки леса в Московской, Калужской областях, в Удмуртии, Крыму и других регионах.

Ранее сообщалось, что ущерб с начала 2019 года уже составил 7 млрд рублей.

Ранее директор Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук Александр Онучин заявил «Реальному времени», что лесные пожары в Сибири никак не связаны с незаконной вырубкой леса.

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