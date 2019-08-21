Россельхоз: ущерб от лесных пожаров не превысит средних показателей

В 2019 году ущерб от лесных пожаров в России не превысит показателей прошлого года, когда он составил 19 млрд рублей.

Площадь, пройденная огнем в этом году, сопоставима с 2018 годом и среднепятилетними значениями, сообщили в Рослесхозе, рассказал врио руководителя Рослесхоза Михаил Клинов.

Также отмечается, что в этом году уже начались компенсационные посадки леса в Московской, Калужской областях, в Удмуртии, Крыму и других регионах.

Ранее сообщалось, что ущерб с начала 2019 года уже составил 7 млрд рублей.

Ранее директор Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения Российской академии наук Александр Онучин заявил «Реальному времени», что лесные пожары в Сибири никак не связаны с незаконной вырубкой леса.

