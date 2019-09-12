Фальсифицированной молочной продукции в Татарстане стало в три раза меньше

Доля нестандартных проб молочной продукции в Татарстане в первом полугодии 2019 года снизилась более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 2,8% до 6,3%. Всего за это время по физико-химическим показателям и показателям фальсификации Управлением Роспотребнадзора по РТ исследовано более 1,3 тысячи проб.

Согласно результатам лабораторных испытаний доля фальсифицированной молочной продукции за 6 месяцев текущего года составила около 6%. Это почти в 2,7 раза меньше, чем в первом полугодии 2018 года. Из 20 случаев реализации фальсифицированной молочной продукции в 18 случаях в ней обнаружены жиры немолочного происхождения, в двух случаях — наличие сухого молока, не заявленного изготовителем в маркировке. Чаще всего факт фальсификации выявлялся в пастеризованном молоке, сливочном масле и сыре.

Фальсифицированная продукция в 16 случаях была выявлена в крупных торговых сетях, дважды — на предприятиях общественного питания и в двух случаях — на производстве, сообщает татарстанский Роспотребнадзор.

Всего Управлением Роспотребнадзора в первом полугодии текущего года было проверено более 480 пищевых объектов, занятых производством и оборотом молочной продукции, нарушения установленных требований выявлены в 9,3% случаев. Забраковано 148 партий некачественной и опасной молочной продукции объемом более 1,6 тонны, за допущенные нарушения наложены штрафы на общую сумму более 800 тыс. рублей, приостановлено или прекращено действие 10 деклараций о соответствии молочной продукции.

Напомним, ранее Союзмолоко попросил не считать продукцию с растительными маслами молочной.