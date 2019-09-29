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Организаторы хакатона «Цифровой прорыв» решили продлить его

19:51, 29.09.2019
Организаторы хакатона «Цифровой прорыв» решили продлить его
Фото: Ольга Голыжбина

Гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров на церемонии награждения всероссийского конкурса IT-решений «Цифровой прорыв» заявил, что хакатон не станет разовым мероприятием, а будет проводиться и в последующие годы.

«Потрясающие чувства испытываешь всегда когда бываешь в Казани, а когда это еще и «Цифровой прорыв»...» — подчеркнул он.

Находившийся в этот момент на сцене президент РТ Рустам Минниханов сразу же предложил Комиссарову остановить свой выбор именно на Татарстане как на площадке проведения, вызвав в зале аплодисменты.

Ранее финал хакатона «Цифровой прорыв» в Казани вошёл в Книгу рекордов Гиннесса.

Общество Татарстан
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