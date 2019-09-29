Билан после скандала в Самаре подарил инклюзивную детскую площадку

Певец Дима Билан после скандального выступления на Дне города в Самаре подарил городской студии инклюзивного творчества сертификат на установку инклюзивной детской площадки.

Об этом сообщила администрация Самары в Twitter. Воспитанники студии также сфотографировались с Биланом, подарили ему поделки, которые сделали своими руками.

Ранее жители Самары выразили возмущение низким качеством концерта певца в День города. Сам Билан извинился в Instagram и признался, что причиной стал алкоголь. Он пообещал дать новый концерт как компенсацию. После этого власти Самары связались с представителями певца для переговоров по новому выступлению. В результате Билан даст еще один концерт в городе сегодня.