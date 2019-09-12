Билан после скандала повторно выступит в Самаре 29 сентября

Певец Дима Билан после скандального выступления на Дне города в Самаре даст еще один концерт в городе 29 сентября.

«Вчера звонила Яна Рудковская с просьбой дать возможность артисту лично извиниться перед зрителями и разрешить провести концерт. С главой города решили, что площадь Куйбышева будет предоставлена 29 сентября, несмотря на подготовку к другому масштабному мероприятию — Всемирному дню халяль», — написал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Instagram.

По его словам, он «не думал, что придется вмешаться в ситуацию, но, учитывая количество полученных обращений, иначе поступить не мог».

Ранее жители Самары выразили возмущение низким качеством концерта певца на День города. Сам Билан извинился в Instagram и признался, что причиной стал алкоголь. Он пообещал дать новый концерт как компенсацию. После этого власти Самары связались с представителями певца для переговоров по новому выступлению.