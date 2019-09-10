Власти Самары начали переговоры с Биланом о повторном концерте

Власти Самары связались с представителями певца Димы Билана для переговоров по новому выступлению. Он должен дать новый концерт и сделать подарки жителям города.

«Официальные представители артиста вышли на связь. В настоящее время ведутся переговоры», — приводит «РИА Новости» слова представителя самарского департамента культуры.

Ранее жители Самары выразили возмущение низким качеством концерта певца на День города. Сам Билан извинился в Instagram и признался, что причиной стал алкоголь. Он пообещал дать новый концерт как компенсацию.

При этом артиста поддержали многие коллеги по цеху, в его защиту выступили Филипп Киркоров, Никита Джигурда и другие.