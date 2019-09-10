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Власти Самары начали переговоры с Биланом о повторном концерте

17:29, 10.09.2019 1
Власти Самары начали переговоры с Биланом о повторном концерте
Фото: wikipedia.org / Okras

Власти Самары связались с представителями певца Димы Билана для переговоров по новому выступлению. Он должен дать новый концерт и сделать подарки жителям города.

«Официальные представители артиста вышли на связь. В настоящее время ведутся переговоры», — приводит «РИА Новости» слова представителя самарского департамента культуры.

Ранее жители Самары выразили возмущение низким качеством концерта певца на День города. Сам Билан извинился в Instagram и признался, что причиной стал алкоголь. Он пообещал дать новый концерт как компенсацию.

При этом артиста поддержали многие коллеги по цеху, в его защиту выступили Филипп Киркоров, Никита Джигурда и другие.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10 сен
    Крыша поехала у мажора! Я бы на концерт этого пьяницы больше ни ногой: он не уважает зрителя, и я его.
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