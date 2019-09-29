Захарова заявила, что с США опасно вести переговоры

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что публикация стенограммы телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского показала опасность ведения переговоров с Вашингтоном.

По ее словам, подобный поступок Америки меняет картину и форму отношений между странами, а также между лидерами и политиками, сообщает ТАСС.

Напомним, скандал возник вокруг разговора президента США Дональда Трампа и Зеленского. Администрация президента США опубликовала стенограмму разговора, из которой следует, что Трамп просил Зеленского «расследовать» дело компании сына Джо Байдена на Украине.



Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о начале формальной процедуры импичмента Трампа. По ее мнению, поведение американского лидера во время переговоров с Зеленским является нарушением конституционных обязанностей президента США. Также Пелоси обвинила Россию в причастности к скандалу вокруг разговора.