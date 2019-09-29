Вадим Евсеев: «Плохая игра в атаке? Вы посмотрите игру, потом будете задавать такие вопросы»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал игру против «Рубина» (0:0).

— В начале сезона ваша команда много забивала и много пропускала, а сейчас хорошо обороняетесь, но перестали забивать. Что скажете об игре в атаке в матче с «Рубином»?

— Во-первых, не в первый раз задают такой вопрос. В начале сезона, когда мы много забивали, говорили, когда в обороне на «ноль» будем играть. Тут единого ответа нет. Я повторял на многих пресс-конференциях, если работаем над атакой, будут проблемы в обороне и наоборот. Так складывается, что соперник заставляет обороняться большими силами. Где-то нам не хватает числа в атакующих действиях, где-то не хватает в завершающей фазе.

В каждой игре имеются моменты, надо их реализовывать. Их не много, но опять же, все писали тут на неделе, что «Спартак» обыграли без ударов в створ. Просто взяли статистику и все. Вы посмотрите игру, потом будете задавать такие вопросы. У нас были подходы к воротам, было давление, моменты. Да, где-то нам не хватает быть более хладнокровными в завершающей фазе.

— Что там произошло в моменте с Круговым? Какая степень травмы у защитника?

— Все произошло рядом со мной, и я все видел. Там сбили дыхание, ему заехали в солнечное сплетение и он задыхался. Там ребра все на месте, но не смог продолжить игру, — приводит слова Евсеева корреспондент «Реального времени».